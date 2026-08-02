Мэр Москвы Собянин выразил соболезнования семьям погибших при теракте в ресторане на Кудринской площади

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта в столичном ресторане. Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.





«Пострадавшие сейчас находятся в городских больницах, где им оказывают всю необходимую помощь. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего», — сообщил он.





Градоначальник отметил, что виновные в совершении этого преступления будут обязательно найдены и понесут заслуженное наказание.





Национальный антитеррористический комитет 1 августа сообщил, что в ресторане на Кудринской площади в Москве произошел подрыв самодельного взрывного устройства.





По данным ведомства, бомбу попыталась пронести женщина, она погибла, еще один погибший — охранник, не пустивший ее в заведение, третьей жертвой стал один из посетителей ресторана. В результате взрыва получил ранения 21 человек, указали в НАК.