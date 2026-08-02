В Ахтубинском районе Астраханской области произошло смертельное ДТП. На автодороге Волгоград — Астрахань 47-летний водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Daewoo под управлением 52-летнего москвича.





В результате столкновения оба водителя погибли. Шестеро пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.





Среди пострадавших — женщина 1981 года рождения, мужчина 1975 года рождения и четверо детей 2009, 2011, 2012 и 2014 годов рождения.





Госавтоинспекция Ахтубинского района проводит проверку по факту происшествия.