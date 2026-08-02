Новости
 18+
St
В Астраханской области в ДТП с микроавтобусом погибли два водителя, пострадали шестеро пассажиров, включая четверых детей
18+
Новости

В Астраханской области в ДТП с микроавтобусом погибли два водителя, пострадали шестеро пассажиров, включая четверых детей

47-летний водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Daewoo

Денис Герасимов
47-летний водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Daewoo

В Ахтубинском районе Астраханской области произошло смертельное ДТП. На автодороге Волгоград — Астрахань 47-летний водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Daewoo под управлением 52-летнего москвича.


В результате столкновения оба водителя погибли. Шестеро пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. 


Среди пострадавших — женщина 1981 года рождения, мужчина 1975 года рождения и четверо детей 2009, 2011, 2012 и 2014 годов рождения.


Госавтоинспекция Ахтубинского района проводит проверку по факту происшествия.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#астраханская область #погибшие #дтп