В Башкирии отражена массированная атака дронов на предприятия, начался пожар в промзоне

В Башкирии отражена еще одна массированная атака беспилотников на предприятия республики, сообщил глава региона Радий Хабиров. По его словам, силами Минобороны, охраны предприятий и мобильных огневых групп «БАРСа» сбиты 25 БПЛА.





Один из беспилотников сбили над промзоной Уфы, после чего начался пожар. В настоящее время приступили к его тушению. Никто не пострадал, отметил Хабиров.





Накануне глава региона уже сообщал об отражении атаки БПЛА на Уфу. Из-за упавших обломков сбитого беспилотника на территории промзоны возникло задымление, пострадавших нет, подчеркнул Хабиров.