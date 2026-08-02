Новости
 18+
St
В Башкирии отражена массированная атака дронов на предприятия, начался пожар в промзоне
18+
Новости

В Башкирии отражена массированная атака дронов на предприятия, начался пожар в промзоне

Пострадавших нет, сообщил глава региона Хабиров

Daily Storm

В Башкирии отражена еще одна массированная атака беспилотников на предприятия республики, сообщил глава региона Радий Хабиров. По его словам, силами Минобороны, охраны предприятий и мобильных огневых групп «БАРСа» сбиты 25 БПЛА.


Один из беспилотников сбили над промзоной Уфы, после чего начался пожар. В настоящее время приступили к его тушению. Никто не пострадал, отметил Хабиров.


Накануне глава региона уже сообщал об отражении атаки БПЛА на Уфу. Из-за упавших обломков сбитого беспилотника на территории промзоны возникло задымление, пострадавших нет, подчеркнул Хабиров. 

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#башкирия #атака беспилотников #хабиров