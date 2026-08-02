Премьер Армении Пашинян подал в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел со своей должности. В своем Telegram-канале политик заявил, что делает это в соответствии с Конституцией, по которой в день открытия первой сессии Национального собрания нового созыва правительство во главе с премьером подает в отставку.





«Прямо сейчас это заявление будет отправлено президенту Республики, и президент, согласно Конституции, примет отставку правительства. Добавлю также, что в этих условиях до формирования нового правительства члены правительства продолжают исполнять свои обязанности», — сказал он.





Ожидается, что пост премьера снова займет Никол Пашинян, поскольку его партия «Гражданский договор» получила большинство мест в новом парламенте.





По итогам парламентских выборов в Армении, состоявшихся 7 июня, правящая партия «Гражданский договор» получила 49,74% голосов (64 мандата), «Сильная Армения» — 23,27% (29 мандатов), а альянс «Армения» — 9,92% (12 мандатов).