Минобороны: За ночь над регионами России сбили 635 украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 635 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. Это одна из самых массированных атак с начала года.





Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей, отчитались в ведомстве.





В Саратовской области в результате атаки погибли два человека, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, сообщил губернатор Роман Бусаргин. В Ростовской области, по данным главы региона Юрия Слюсаря, перехвачено около 150 дронов, в Миллеровском районе загорелся кабель на крыше элеватора. Над Калужской областью сбили 20 БПЛА, пострадавших и разрушений нет.





На фоне атак ограничения на полеты вводились в аэропортах Пензы, Саратова, Самары, Ульяновска, Бугульмы, Казани и Нижнекамска. Домодедово и аэропорт Нижнего Новгорода переводили на режим обслуживания рейсов по согласованию.