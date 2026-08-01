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Взрыв прогремел в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы
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Взрыв прогремел в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы

Заведение было закрыто на банкет

Daily Storm

Мощный взрыв прогремел в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы. Об этом сообщили в столичном главке МВД.


По последним данным, погибли как минимум три человека. Еще 15 пострадали.


Речь идет о Balzi Rossi. На сайте заведения указано, что 1 августа ресторан закрыт на частное мероприятие.


Balzi Rossi считается одним из самых дорогих ресторанов столицы. Здесь свои дни рождения отмечали продюсер Яна Рудковская, блогер Виктория Боня, а также некоторые чиновники и политики.


В столичном дептрансе добавили, что отменили запланированный на сегодня велофестиваль.

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#москва #взрыв #чп