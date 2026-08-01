Федоров пообещал не бороться с Зеленским за власть до конца СВО

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что не намерен вступать в политическое противостояние с президентом Владимиром Зеленским, пока продолжаются боевые действия. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.





Украинские аналитики, как пишет издание, связывают отставку Федорова с политическими мотивами, в частности с опасениями, что он мог бы составить конкуренцию Зеленскому на будущих выборах. По мнению экспертов, его увольнение вызвало уличные протесты и недовольство среди военных, что повышает риск раскола власти на два центра: президентский и альтернативный, вокруг экс-министра.





Сам Федоров заверил, что в военное время не перейдет в оппозицию и не будет встречаться с демонстрантами, требующими его восстановления. Он отметил, что не хочет, чтобы ситуация искусственно втягивала его в политику. При этом он исключил возвращение в правительство при Зеленском, если только его снова не назначат главой Минобороны.





Федоров подчеркнул, что не воспринимает происходящее как политическую борьбу, и отказался комментировать причины своей отставки. Он также признался, что на посту министра был настолько недоверчив, что проверял подозреваемых в коррупции чиновников на детекторе лжи — это, по его словам, создало ему много врагов.