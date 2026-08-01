В Волгоградской области снова ввели лимиты на бензин из-за ажиотажного спроса

В Волгоградской области сетевые автозаправочные станции снова ввели ограничения на продажу бензина из-за резкого скачка спроса. Об этом сообщил региональный комитет промышленной политики, торговли и ТЭК.





28 июля сообщалось, что АЗС «Лукойл» и «Газпром» отменили ранее действовавшие лимиты на все виды топлива благодаря совместным мерам с федеральными властями, и ситуацию на рынке удалось стабилизировать. Однако теперь компании вновь ввели временные ограничения.





Согласно новым правилам, за одну транзакцию отпускается не более 40 литров бензина. «Лукойл» также ограничил продажу дизельного топлива: в черте города — до 60 литров, на трассе — до 200. У «Газпрома» дизель пока отпускается без лимитов. Власти региона заверили, что для сохранения стабильности на топливном рынке принимаются все необходимые меры.