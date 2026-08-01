Премьер Таиланда извинился за убийство брата и сестры из России в Паттайе

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун извинялся в связи с убийством двух россиян в Паттайе. Во время визита на место трагедии он заявил, что этот инцидент нанес серьезный удар по имиджу страны и доверию к туристической сфере.





Глава правительства подчеркнул, что подобное случается редко, но власти обязаны принять срочные меры, чтобы исключить повторение — и ускорят судебное разбирательство. Он также отметил, что мотивы преступников выходили за рамки простого ограбления.





В ответ на общественное возмущение и призывы к жестким наказаниям премьер напомнил, что в Таиланде сохраняется смертная казнь, и правительство готово обеспечить ее реальное исполнение по приговору суда в отношении особо опасных рецидивистов.





В субботу полиция провинции Чонбури доставила в Паттайский суд четверых подозреваемых по делу об убийстве пятерых человек — двух россиян (22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа) и тайской семьи из трех человек. Их тела нашли закопанными в лесистой местности на юге Паттайи.





Преступники признались, что убили россиян, пытаясь завладеть их мотоциклом. Молодые люди пропали рано утром 26 июля, когда выехали из дома.