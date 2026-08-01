Трамп передумал передавать Украине ракеты Patriot из-за страха, что Киев применит их против Вашингтона

Президент США Дональд Трамп отказался от обещания разрешить Украине производить ракеты Patriot. Об этом пишет The New York Times.





На встрече с кабинетом в Кэмп-Дэвиде он объяснил, что передумал, потому что передавать такие технологии сложно и всегда есть риск, что в будущем их могут использовать против самих США. Он напомнил, что в истории войн такое уже случалось, поэтому к подобным решениям нужно подходить крайне осторожно.





Как отмечает издание, соглашение о передаче технологий потребовало бы координации с оборонными гигантами Raytheon и Lockheed Martin, а его реализация могла бы занять месяцы или даже годы. Кроме того, любой завод по производству Patriot на Украине стал бы целью для российских ударов.





Трамп также заявил, что США вряд ли вообще будут передавать лицензию на производство Patriot другим странам, хотя такие обсуждения велись. Он сравнил ракеты-перехватчики с чипами Nvidia, подчеркнув, что утечка таких технологий недопустима.