Новости
 18+
St
В Петербурге мужчину привлекли к ответственности за съемку атаки БПЛА на склады Wildberries
18+
Новости

В Петербурге мужчину привлекли к ответственности за съемку атаки БПЛА на склады Wildberries

Ему могла грозить статья о госизмене

Анна Иванова

В Санкт-Петербурге мужчину привлекли к административной ответственности за съемку атаки украинских беспилотников на склады Wildberries 24 июля. Об этом сообщили в правоохранительных органах.


Задержанному 29 лет. Во время налета дронов он снимал происходящее на камеру, а затем выложил видео в социальных сетях. Ролик подхватили популярные проукраинские каналы.


После задержания мужчина признал вину и раскаялся. На него составили протокол. В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что если бы в кадр попали российские средства ПВО с привязкой к местности, это могло бы повлечь уголовную ответственность, вплоть до обвинения в государственной измене.


Напомним, что в последнее время склады Wildberries в разных регионах страны были атакованы ВСУ.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#съемки #wildberries #наказание