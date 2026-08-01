В Петербурге мужчину привлекли к ответственности за съемку атаки БПЛА на склады Wildberries

В Санкт-Петербурге мужчину привлекли к административной ответственности за съемку атаки украинских беспилотников на склады Wildberries 24 июля. Об этом сообщили в правоохранительных органах.





Задержанному 29 лет. Во время налета дронов он снимал происходящее на камеру, а затем выложил видео в социальных сетях. Ролик подхватили популярные проукраинские каналы.





После задержания мужчина признал вину и раскаялся. На него составили протокол. В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что если бы в кадр попали российские средства ПВО с привязкой к местности, это могло бы повлечь уголовную ответственность, вплоть до обвинения в государственной измене.





Напомним, что в последнее время склады Wildberries в разных регионах страны были атакованы ВСУ.