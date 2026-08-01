В Черном море затонул теплоход «Росатома» после атаки морских дронов ВСУ

В Черном море затонул теплоход «Янина», принадлежащий компании FESCO (входит в «Росатом»). Судно было атаковано двумя морскими беспилотниками ВСУ в 130 милях от Новороссийска.





Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что это было обычное гражданское судно — мирный контейнеровоз, следовавший в международных водах с грузом гражданской продукции: от замороженных продуктов до строительных материалов. Он назвал произошедшее не иначе как пиратством и морским разбоем.





Экипаж из 17 человек покинул судно, когда оно начало тонуть. Все моряки спасены и чувствуют себя удовлетворительно. Последнего члена команды нашли спустя час и доставили на берег с помощью морской авиации Черноморского флота — Лихачев поблагодарил летчиков за оперативную работу.





Также он выразил благодарность интернациональному экипажу судна Delphinus под руководством капитана из Египта, который, несмотря на опасность, ночью пришел на помощь и спас 16 из 17 российских моряков. Лихачев подчеркнул, что мир меняется, но понятие «морское братство» остается вечной ценностью.