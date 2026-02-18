В День пельменей московские рестораны рассказали об идеальном рецепте

Пельмени занимают особое место в сердцах москвичей. Простота приготовления и знакомый с детства вкус делают их беспроигрышным вариантом для быстрого обеда или ужина. Шеф-повара столичных ресторанов поделились секретами идеального блюда.





Как рассказал Андрей Махов, шеф-повар «Кафе Пушкинъ», в их заведении пельмени — одна из самых популярных позиций.





«Мы делаем их практически без остановки большими количествами — по 100, 200, 300 порций, и это может буквально за два дня все кончиться», — отметил он.





В ресторане действует целый цех из трех человек, где каждому виду пельменей придают свою форму, чтобы не перепутать начинки: с тремя видами мяса, лососем и грибами.





В «Кафе Чеховъ» ежедневно заказывают от 10 до 30 порций пельменей. Су-шеф Евгений Баев раскрыл секрет идеального блюда: теста и начинки должно быть поровну. Он объяснил, что одна пельменя весит 12 граммов, при этом по стандарту 50% массы приходится на тесто и 50% на начинку. По его словам, диаметр пельменя составляет 3-4 сантиметра, а толщина теста — 2 миллиметра. Для сочности Баев посоветовал добавлять в рубленое мясо дробленый лед или использовать начинку в виде холодца.





Даже в сети «Теремок», специализирующейся на блинах, пельмени добавляют весомую прибавку к обороту. Основатель сети Михаил Гончаров считает их русским брендом: «Очень сложные начинки и очень сложные блюда хороши для особых случаев, а для ежедневного потребления чем проще блюдо, тем оно лучше».





Шеф-повара поделились и гастрономическими сочетаниями. Андрей Махов считает идеальным соусом смесь сметаны с аджикой, а к пельменям с лососем рекомендует соевый соус с кунжутным маслом. Евгений Баев предлагает экспериментировать с жареными пельменями в сырном соусе или подавать их с медово-горчичным соусом.





Кроме ресторанов, пельмени можно найти и на московских ярмарках. На площадке на улице Отрадной продают продукцию ручной работы без усилителей вкуса. Продавец Марина Голубева рассказала, что особой популярностью пользуются пельмени с олениной, «Царские» из говядины и необычные варианты с вялеными томатами или курицей и сыром.