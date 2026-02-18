Новости
В Женеве завершились мирные переговоры, Мединский назвал их «тяжелыми»
Они длились около двух часов
В Женеве завершился второй раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. Об этом журналистам заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.


По его словам, переговоры продолжались в течение двух дней с перерывом. Дискуссии проходили в разных форматах. 


«Вот еще сегодня около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми», — сказал Мединский.


Он также добавил, что новая встреча состоится в ближайшее время.


Днем ранее в Женеве прошел первый день переговоров. Делегации трех стран — России, Украины и США — обсуждали мир на протяжении почти шести часов. Переговорщики не давали никаких комментариев, а в Кремле призвали не ждать новостей по переговорам 17 февраля.

