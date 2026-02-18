Новости
«Чистит снег и учит осужденных музыке»: отец певца Шарлота рассказал о его жизни в колонии
Артист заведует в ИК клубом и готовит концерт, посвященный 23 февраля, а на условия содержания не жалуется
Отбывающий срок певец Эдуард Шарлот учит осужденных музыке и готовит концерт на 23 февраля, сообщил его отец. По словам Валерия Шарлота, в ИК-10 в Самарской области, куда перевели сына, тот по утрам занят уборкой территории, а затем работает в клубе.


«Он готовит большой концерт на 23 февраля, который состоится 20-го числа. Он в клубе сколотил команду, кого-то обучает параллельно, с кем-то репетирует выступления. Сын отвечает полностью за весь клуб. И снег чистит перед входом. Эдуард очень доволен. Сейчас у него самый благоприятный режим за годы в неволе и начальство благоволит. Все его устраивает», — рассказал Daily Storm отец музыканта.


Артиста этапировали из колонии-поселения в ИК общего режима за нарушения режима в конце 2025 года, уточнил он. Теперь к Эдуарду нет претензий со стороны администрации, а сами зэки относятся тоже относятся уважением, заметил отец артиста.


Он сообщил, что уже побывал на свидании с сыном и поговорил с руководством ИК. «С другими осужденными у него нормальные взаимоотношения. Главное — есть возможность заниматься любимым делом. В колонии есть даже (хоть и ужасное) пианино «Ласточка», но это лучше, чем ничего. Сын также играет на ударных, гитаре».


В ИК-10 находятся порядка полторы тысячи человек, часть из которых занята на производстве, сказал собеседник. Он отметил, что Шарлот не жаловался на условия, в том числе питание, а недавно получил большую продуктовую посылку от родных и ждет скорой «свиданки» с братом.


Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. До этого певец снял ролики, где он разрывает георгиевскую ленту, уничтожает военный билет, пародирует песню «День Победы», прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла.


Шарлот признал вину и извинился, в том числе лично перед предстоятелем РПЦ. По словам артиста, он совершил преступления неумышленно. Суд изначально приговорил Шарлота к 5,5 года колонии-поселения. Гособвинение настаивало на семи годах и пяти месяцах колонии общего режима.


В августе прошлого года прокуратура Самарской области сообщила, что суд постановил перевести Шарлота из колонии-поселения в ИК общего режима за многочисленные нарушения и негативное влияние на других осужденных.


Отец музыканта так объяснял Daily Storm причины: «Руки за спиной не держал. В тумбочке лежало не только то, что разрешено. Например, майка. Не поздоровался с кем-то. Таких нарушений всего было 19».

