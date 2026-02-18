Зеленский ввел санкции против Лукашенко из-за «Орешника»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против своего белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.





Ограничения против белорусского политика объяснили сотрудничеством Минска и Москвы, а также размещением на территории Белоруссии российского ракетного комплекса «Орешник». Зеленский также пообещал работать по вопросу санкций в отношении Белоруссии с партнерами.





Санкции вводятся на срок 10 лет и предусматривают запрет на въезд на территорию Украины, блокировку активов, лишение государственных наград, а также ряд других органичений.





Российские войска впервые применили «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении при ударе по объекту украинского военно-промышленного комплекса в Днепре в ноябре 2024 года.





Президент России Владимир Путин сообщал, что у РФ есть запас таких ракет, готовых к применению. По его словам, организовано их серийное производство. Спустя некоторое время подразделение с подвижным грунтовым ракетным комплексом «Орешник» заступило на боевое дежурство в Белоруссии.