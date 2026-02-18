ЛДПР инициировала проверку экономической обоснованности роста платежей за ЖКУ

Группа депутатов Госдумы во главе с Леонидом Слуцким выступила с инициативой проверить обоснованность роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в регионах России. Об этом Daily Storm сообщили в ЛДПР.





Парламентарии направили поручение в Комитет по защите конкуренции с просьбой запросить в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) соответствующую информацию. Поводом стали данные о значительном повышении платы за ЖКУ в 2025-2026 годах.





Согласно распоряжению правительства от 15 ноября 2024 года, средний рост по стране в 2025 году составил 11,9%, что заметно выше показателей предыдущих лет (9,8% в 2024-м и 8,1% в 2023-м). В 2026 году, в соответствии с распоряжением кабмина, повышение произойдет дважды: на 1,7% с января (в связи с изменением ставки НДС) и от 8 до 22% с октября.





Наибольший октябрьский рост ожидается в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%), Тамбовской (17,5%) и Тюменской (17,2%) областях, а также в Северной Осетии (16,3%). При этом годовая инфляция в 2025 году составила 5,8%, а прогноз на 2026 год — 4–5%, что, по мнению депутатов, указывает на опережающий рост тарифов и увеличивающуюся нагрузку на семейные бюджеты.





Парламентарии просят ФАС предоставить перечень субъектов, где предельный индекс платы превышает установленные значения, а также оценить экономическую обоснованность расходов, включенных в тарифы в регионах с наибольшим ростом.