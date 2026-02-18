Глава Минцифры Шадаев объяснил замедление Telegram в России

Роскомнадзор решил ограничить работу мессенджера Telegram на основе требований федерального законодательства. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.





По его словам, мессенджер проигнорировал более 150 тысяч запросов российских властей на удаление запрещенной информации. Министр также сослался на данные правоохранителей, согласно которым иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам пользователей.





Кроме того, Шадаев отметил, что после введения ограничений на голосовые вызовы в Telegram количество мошеннических звонков в России пошло на спад.





Ранее Роскомнадзор сообщил о поэтапном ограничении работы Telegram в России. В ведомстве объяснили эти шаги тем, что площадка нарушает российское законодательство. Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что ограничение является попыткой заставить граждан перейти на «контролируемое государством приложение для слежки и цензуры».





Telegram-канал Baza сообщил, что РКН якобы готовит тотальную блокировку мессенджера по аналогии с уже запрещенными в РФ соцсетями с 1 апреля. В ведомстве сказали Daily Storm, что им нечего добавить к ранее опубликованной информации.