В России впервые выдали веганский сертификат на алкоголь
Его получило предприятие из Башкирии undefined
Орган по сертификации «Роскачество — Веган» впервые выдал документ на алкогольную продукцию. Об этом сообщается на сайте ведомства.


Обладателем сертификата стало башкирское предприятие АО «Башспирт». Компания подтвердила соответствие своих бальзамов и уксуса ГОСТу. Стандарт, разработанный на основе международных норм, предъявляет жесткие требования к производству, исключающие контаминацию животными компонентами даже на молекулярном уровне — аналогично стандартам GMP для медизделий.


Производитель получил разрешение использовать специальный знак после успешной проверки. Этот знак был одобрен по итогам общенационального голосования. На данный момент в России сертифицировано более 100 растительных продуктов.

