В Уфе задержана министр культуры Башкирии Амина Шафикова

Главу министерства культуры Республики Башкортостан Амину Шафикову задержали в Уфе. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК Уфа.





По предварительным данным, ее подозревают в превышении должностных полномочий. Задержание, как сообщается, может быть связано с делами о госзакупках подведомственных учреждений.





Шафикова, возглавлявшая региональное Минкультуры с 2012 года, стала новым фигурантом в череде уголовных дел в культурной сфере республики. Ранее, в мае 2025 года, был задержан директор ГКЗ «Башкортостан» Вильдан Яруллин, а в августе — предпринимательница Гульнара Юрина. Им вменялось хищение бюджетных средств при организации конкурса «Время героев».





В конце января 2026 года задержали директора Госоркестра Башкирии Артура Назиуллина и директора Башгосфилармонии Алмаза Саетова. Их обвиняют в присвоении средств в составе организованной группы при проведении книжной ярмарки «Китап-байрам» и фестиваля «Романтика осени» по завышенным ценам.