Новости
Новости 18+
St
Блины, лошадки и «Самый сильный»: на Тверском бульваре проходит «Масленица»
18+
Праздник продлится по 22 февраля включительно undefined
Новости

Блины, лошадки и «Самый сильный»: на Тверском бульваре проходит «Масленица»

Праздник продлится по 22 февраля включительно

Зимний клуб «Москва» на Тверском бульваре стал центральной площадкой столичного масленичного фестиваля. Российские бьюти-бренды преобразили галерею елей в стиле а-ля рус, украсив деревья платками, лентами, бусами и игрушечными лошадками.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

«Мы прогуливались по Тверскому бульвару, пришли сюда поесть блинчики. Очень красиво все украшено, много людей, интересная все, атмосфера такая приятная. Поздравляем всех с Масленицей! Друзья, будьте счастливы, кушайте блины!» — рассказали посетительницы площадки.


Гости могут отведать «самые модные блины»: обычные на сковороде и маленькие блинчики. Для посетителей также работают маркет локальных брендов, мастер-классы и лекции индустрии красоты.


Особое внимание уделили спорту: с 13 февраля стартовал спортивный квест, а с 14-го заработали площадки для традиционного масленичного состязания «Самый сильный».


«Здесь можно покушать блины, здесь можно выпить горячий чай, а также его приобрести. Здесь есть «Усадьбы Москвы», можно получить карту для участия в квесте и бесплатно отправить открытки своим близким по России. Еще очень много разных активностей, подарков на нашем Тверском», — рассказал участник фестиваля.


Посетителей ждут петанк, боулинг, салки и другие зимние игры.


В этом году фестиваль «Масленица» организовал программу на более чем 30 площадках города. Пространство на Тверском бульваре работает по будням с 13:00 до 21:00, а в выходные — с 12:00 до 21:00.


Подробности можно узнать на официальном сайте проекта.

#масленица #фестиваль #зима в москве
Загрузка...
Загрузка...