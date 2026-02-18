Блины, лошадки и «Самый сильный»: на Тверском бульваре проходит «Масленица»

«Мы прогуливались по Тверскому бульвару, пришли сюда поесть блинчики. Очень красиво все украшено, много людей, интересная все, атмосфера такая приятная. Поздравляем всех с Масленицей! Друзья, будьте счастливы, кушайте блины!» — рассказали посетительницы площадки.





Гости могут отведать «самые модные блины»: обычные на сковороде и маленькие блинчики. Для посетителей также работают маркет локальных брендов, мастер-классы и лекции индустрии красоты.





Особое внимание уделили спорту: с 13 февраля стартовал спортивный квест, а с 14-го заработали площадки для традиционного масленичного состязания «Самый сильный».





«Здесь можно покушать блины, здесь можно выпить горячий чай, а также его приобрести. Здесь есть «Усадьбы Москвы», можно получить карту для участия в квесте и бесплатно отправить открытки своим близким по России. Еще очень много разных активностей, подарков на нашем Тверском», — рассказал участник фестиваля.





Посетителей ждут петанк, боулинг, салки и другие зимние игры.





В этом году фестиваль «Масленица» организовал программу на более чем 30 площадках города. Пространство на Тверском бульваре работает по будням с 13:00 до 21:00, а в выходные — с 12:00 до 21:00.





Подробности можно узнать на официальном сайте проекта.