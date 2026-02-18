Новости
В отеле Soluxe в Москве прошла тематическая ярмарка в честь китайского Нового года
Гости мероприятия увидели художественные выступления и продегустировали блюда китайской кухни undefined
В отеле Soluxe в Москве прошла тематическая ярмарка в честь китайского Нового года

Гости мероприятия увидели художественные выступления и продегустировали блюда китайской кухни

В отеле Soluxe в Москве прошла тематическая ярмарка, посвященная празднованию китайского Нового года. Девизом мероприятия стало «Через горы и моря — сердца вместе», а главной целью — объединение культурных традиций народов Китая и России.


Событие привлекло не только жителей столицы, но и гостей из Поднебесной. Все присутствующие смогли насладиться разнообразной программой, включающей художественные выступления, выставки нематериального культурного наследия, а также продегустировать блюда китайской кухни.


Гости ярмарки поучаствовали в занятиях китайской гимнастикой «Московского долголетия» в парке Хуамин и прошли мастер-класс по каллиграфии.


Китайский Новый год встречают во второе новолуние последнего зимнего солнцестояния. Праздник продлится 15 дней. В этом году первым днем китайского Нового года станет 17 февраля. Совместные празднования Москвы и Пекина проходят в российской столице до 1 марта.

