Новости
 18+
St
В Минпросвещения назвали неадекватным желание детей есть мармелад в виде червей и фекалий
18+
Новости

В Минпросвещения назвали неадекватным желание детей есть мармелад в виде червей и фекалий

Ведомство раскритиковало тренды из зарубежных видео

Анна Иванова

Желание ребенка попробовать мармелад в виде червей, крови или фекалий нельзя назвать адекватным с точки зрения психоневролога. Это следует из письма Минпросвещения РФ, направленного регионам.


В нем отмечается, что подобный контент, продиктованный зарубежными видеороликами, способен негативно повлиять на пищевые предпочтения детей, передает РИА Новости.


«Нельзя назвать <...> адекватным желание <...> отведать мармелад и другие лакомства в виде червей, крови, фекалий», — говорится в документе.


Ведомство призвало обратить внимание на формирование у школьников здорового отношения к еде.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#дети #еда #минпросвещения