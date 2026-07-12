В Минпросвещения назвали неадекватным желание детей есть мармелад в виде червей и фекалий

Желание ребенка попробовать мармелад в виде червей, крови или фекалий нельзя назвать адекватным с точки зрения психоневролога. Это следует из письма Минпросвещения РФ, направленного регионам.





В нем отмечается, что подобный контент, продиктованный зарубежными видеороликами, способен негативно повлиять на пищевые предпочтения детей, передает РИА Новости.





«Нельзя назвать <...> адекватным желание <...> отведать мармелад и другие лакомства в виде червей, крови, фекалий», — говорится в документе.





Ведомство призвало обратить внимание на формирование у школьников здорового отношения к еде.