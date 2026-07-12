ВСУ ударили по остановке в Энергодаре, погибла женщина

Утром 12 июля украинский беспилотник нанес удар по автобусной остановке на улице Комсомольской в Энергодаре, в результате чего погибла женщина 1971 года рождения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Максим Пухов.





Четыре человека ранены: троим помощь оказали амбулаторно, один госпитализирован. Всего в ночь было сбито пять БПЛА, но три дрона поразили магазин «Мера» на улице Казацкой. Жертв нет, повреждены кровля, фасад и остекление.





Мэр выразил соболезнования родным погибшей и отметил, что все городские службы работают в усиленном режиме. Совместно с Минобороны разрабатываются дополнительные меры защиты от дронов, детали которых не раскрываются.