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В Московском зоопарке запустят тренировки по йоге рядом с морскими котиками и курсы английского
18+
Новости

В Московском зоопарке запустят тренировки по йоге рядом с морскими котиками и курсы английского

Сервис «Мосбилет» подготовил подборку образовательных и спортивных мероприятий на лето

Daily Storm
Сервис «Мосбилет» подготовил подборку образовательных и спортивных мероприятий на лето

В Московском зоопарке, подведомственном столичному Департаменту культуры, стартует серия тематических мастер-классов и специальных проектов для посетителей разных возрастов. 


В программу летних активностей вошли бесплатные занятия по фотографии для взрослых (3, 10, 17, 24 и 31 июля), уроки анималистического искусства, рисования и лепки из глины для детей от пяти лет, а также языковой кружок по бердвотчингу в Сокольниках для изучения орнитологических терминов на английском языке (4, 11, 18 и 25 июля). 


Одним из ключевых событий станут августовские тренировки по йоге в павильоне «Ластоногие», где участники смогут выполнять упражнения, наблюдая за моржами, сивучами и морскими котиками (2, 8, 9, 15 и 16 августа). 


Продажа билетов и регистрация на мероприятия организованы через официальный городской сервис «Мосбилет» на портале mos.ru. 

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#московский зоопарк #лето #мосбилет