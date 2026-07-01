В Московском зоопарке запустят тренировки по йоге рядом с морскими котиками и курсы английского

В Московском зоопарке, подведомственном столичному Департаменту культуры, стартует серия тематических мастер-классов и специальных проектов для посетителей разных возрастов.





В программу летних активностей вошли бесплатные занятия по фотографии для взрослых (3, 10, 17, 24 и 31 июля), уроки анималистического искусства, рисования и лепки из глины для детей от пяти лет, а также языковой кружок по бердвотчингу в Сокольниках для изучения орнитологических терминов на английском языке (4, 11, 18 и 25 июля).





Одним из ключевых событий станут августовские тренировки по йоге в павильоне «Ластоногие», где участники смогут выполнять упражнения, наблюдая за моржами, сивучами и морскими котиками (2, 8, 9, 15 и 16 августа).





Продажа билетов и регистрация на мероприятия организованы через официальный городской сервис «Мосбилет» на портале mos.ru.