Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью турецкому агентству Anadolu в преддверии саммита альянса, который пройдет в Анкаре 7–8 июля, заявил, что больше всего не дает ему уснуть именно Россия. Он назвал Москву «долгосрочной угрозой» для НАТО.





По словам Рютте, европейская безопасность не может строиться только на Евросоюзе — необходима инклюзивная архитектура «от Калифорнии до Анкары». При этом генсек заверил, что ядерное сдерживание НАТО надежно, поскольку альянс защищен американскими, британскими и французскими силами.





Рютте также приветствовал усиление координации Франции с союзниками, назвав это «дополнительным стратегическим давлением на Россию».





Российские власти неоднократно подчеркивали, что у России нет намерений нападать на Европу. Президент Владимир Путин заявлял, что у России нет «никаких резонов» воевать со странами НАТО.