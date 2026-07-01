Черный паку по кличке Петрович из столичного бизнес-центра переехал в «Москвариум»

Крупный черный паку по кличке Петрович, который около 10 лет содержался в небольшом аквариуме бизнес-центра на Марксистской улице в Москве, обрел новый дом в «Москвариуме» на ВДНХ.





Как сообщается на сайте мэра Москвы, за годы жизни в офисе декоративная рыбка выросла в крупную особь, после чего сотрудники и посетители начали отмечать, что Петровичу стало слишком тесно и сложно свободно передвигаться. Благодаря обращениям неравнодушных горожан и совместной работе специалистов рыбу перевезли в океанариум, где созданы условия, соответствующие потребностям данного вида.





Как рассказала руководитель биологического департамента «Москвариума» Ирина Мейнцер, состояние здоровья переехавшего паку оценивается как отличное. Во время прохождения обязательного карантина никаких отклонений обнаружено не было.





Из-за того, что рыба долгое время жила без контакта с другими водными обитателями, специалисты приняли решение не затягивать карантинные мероприятия.





Петровича уже успешно переселили в масштабный пресноводный аквариум экспозиции «Затопленный лес» к другим представителям семейства пираньевых, где за его жизнью теперь можно наблюдать в том числе через запущенную онлайн-трансляцию на портале mos.ru.



