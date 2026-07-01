ФАС выдала предупреждение Apple из-за отсутствия российских приложений и поиска по умолчанию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение компании Apple из-за неисполнения требований о предустановке российского программного обеспечения и выборе поисковой системы по умолчанию на устройствах iPhone и iPad.





Компании дали срок до 15 июля для устранения нарушений, в противном случае ей грозит штраф до 4 млрд рублей.





Ранее Минцифры заявило, что удаление приложений холдинга VK из App Store является политически мотивированным решением. Ведомство не получило от Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований. По версии Минцифры, американская корпорация игнорирует социально значимые функции удаленных приложений, а также не выполняет требования российского законодательства.





В Минцифры также считают, что удаление является проявлением недобросовестной конкуренции и связано с защитой интересов зарубежных платформ, вытесняемых российскими приложениями. Ведомство попросило ФАС рассмотреть данные факты.





Утром 25 июня Apple удалила из App Store приложения «Дзен», VK Видео и ряд других сервисов без объяснения причин. Ранее из магазина пропал национальный мессенджер MAX.