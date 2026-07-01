Reuters: В Россию начались поставки бензина из Индии

Россия начала закупки бензина в Индии для смягчения топливного дефицита на внутреннем рынке, сообщает Reuters со ссылкой на источники.





По данным агентства, из Индии в Россию уже отправлено не менее 60 тысяч тонн бензина, в настоящее время в пути находятся два танкера с партиями по 30–40 тысяч тонн каждый.





В Кремле эту информацию не комментировали. Reuters уточняет, что Россия якобы планирует ежемесячно импортировать около 400 тысяч тонн бензина из различных стран, включая Белоруссию, которая уже поставляет топливо.





Мера направлена на смягчение дефицита, возникшего в результате ударов украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре, отмечает агентство.