Симоньян заявила о трех покушениях на нее, одно из них пытались совершить с помощью беспилотника

Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что на нее было совершено три покушения, одно из которых — с применением беспилотника. Об этом она рассказала в интервью китайскому порталу «Гуаньча». По словам Симоньян, угрозы ей поступают ежеминутно.





«Ну что поделать? Так устроен этот мир. Поскольку я начинала военкором, мне это привычно. На войне как на войне. Мне привычно, что это твоя профессия, она связана с повышенным риском для жизни», — добавила Симоньян.





В июле 2023 года ФСБ сообщала о предотвращении покушений на журналистку.





По данным ведомства, расправиться с ней намеревались члены неонацистской организации по заданию украинских спецслужб. За каждое преступление им обещали вознаграждение в размере 1,5 млн рублей.