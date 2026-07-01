Новости
 18+
St
Симоньян заявила о трех покушениях на нее, одно из них пытались совершить с помощью беспилотника
18+
Новости

Симоньян заявила о трех покушениях на нее, одно из них пытались совершить с помощью беспилотника

Журналистка подчеркнула, что угрозы ей поступают ежеминутно

Daily Storm

Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что на нее было совершено три покушения, одно из которых — с применением беспилотника. Об этом она рассказала в интервью китайскому порталу «Гуаньча». По словам Симоньян, угрозы ей поступают ежеминутно.  


«Ну что поделать? Так устроен этот мир. Поскольку я начинала военкором, мне это привычно. На войне как на войне. Мне привычно, что это твоя профессия, она связана с повышенным риском для жизни», — добавила Симоньян.


В июле 2023 года ФСБ сообщала о предотвращении покушений на журналистку. 


По данным ведомства, расправиться с ней намеревались члены неонацистской организации по заданию украинских спецслужб. За каждое преступление им обещали вознаграждение в размере 1,5 млн рублей.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#беспилоник #покушение #маргарита симоньян