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Банк России предупредил о медленном снижении ключевой ставки из-за рисков инфляции
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Банк России предупредил о медленном снижении ключевой ставки из-за рисков инфляции

Регулятор отметил сокращение пространства для смягчения политики из-за реализации проинфляционных рисков

Денис Герасимов
Регулятор отметил сокращение пространства для смягчения политики из-за реализации проинфляционных рисков

Банк России может сохранить более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе, чем планировалось ранее. Согласно опубликованному на сайте регулятора «Резюме обсуждения ключевой ставки», данная мера может потребоваться для стабилизации инфляции на целевом уровне с учетом поступающих экономических данных и реализации проинфляционных рисков.


Представители руководства ЦБ подчеркнули, что текущие факторы существенно сократили пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.


Согласно базовому сценарию, который был представлен Центробанком в апрельском прогнозе, средняя ключевая ставка на 2026 год предполагалась в диапазоне 14–14,5% годовых. На 2027 год ориентир был установлен на уровне 8–10%, а на 2028 год — в пределах 7,5–8,5%. 


На состоявшемся 19 июня заседании совет директоров Банка России снизил ставку на 25 базисных пунктов, установив ее на отметке 14,25% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина пояснила, что в ходе обсуждения рассматривались варианты как сохранения показателя на уровне 14,5%, так и его снижения до 14,25% или 14%.

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