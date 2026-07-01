В Оке утонул актер из сериала «Бригада», сыгравший роль телохранителя Саши Белого

В Московской области водолазы обнаружили в реке Оке тело актера Александра Высоковского. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, к настоящему моменту тело артиста извлечено на берег, его личность уже официально опознана.





Ранее стало известно об исчезновении Высоковского во время совместной поездки на рыбалку с 17-летним сыном в районе Пущинской косы. Актер отошел дальше по берегу и пропал из вида.





После безуспешных самостоятельных поисков супруга артиста обратилась за помощью к правоохранительным органам, спасателям и волонтерам отряда «ЛизаАлерт». Поисковые мероприятия осложнялись сильным течением и заиливанием русла реки на данном участке.





Александр Высоковский получил широкую известность благодаря роли Максима Карельского (телохранителя Саши Белого) в культовом телесериале «Бригада». Он также снимался в таких кинопроектах, как «Бумер», «Марш Турецкого» и «Петр Первый».