Новости
 18+
St
В Пензе беспилотники атаковали два предприятия, пострадали два человека
18+
Новости

В Пензе беспилотники атаковали два предприятия, пострадали два человека

Губернатор Мельниченко сообщил о раненых и повреждении взрывной волной жилых домов

Daily Storm
Губернатор Мельниченко сообщил о раненых и повреждении взрывной волной жилых домов

В Пензенской области под удар беспилотных летательных аппаратов попали два промышленных предприятия. По заявлению губернатора региона Олега Мельниченко, в результате атаки дронов на одном из объектов пострадали два человека.


Инцидент также привел к повреждениям гражданской инфраструктуры в областном центре: взрывной волной выбило стекла в двух многоквартирных жилых домах. Главе администрации Пензы поручено создать оперативный штаб по ликвидации последствий и в кратчайшие сроки восстановить остекление зданий.


По данным Министерства обороны РФ, в течение ночи российские средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 179 украинских БПЛА над различными регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#пенза #мельниченко #атака беспилотников