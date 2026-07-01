В Пензе беспилотники атаковали два предприятия, пострадали два человека

В Пензенской области под удар беспилотных летательных аппаратов попали два промышленных предприятия. По заявлению губернатора региона Олега Мельниченко, в результате атаки дронов на одном из объектов пострадали два человека.





Инцидент также привел к повреждениям гражданской инфраструктуры в областном центре: взрывной волной выбило стекла в двух многоквартирных жилых домах. Главе администрации Пензы поручено создать оперативный штаб по ликвидации последствий и в кратчайшие сроки восстановить остекление зданий.





По данным Министерства обороны РФ, в течение ночи российские средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 179 украинских БПЛА над различными регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.