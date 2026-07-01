Журналисты заметили шесть красных папок на столе у Путина во время совещания Совбеза

Президент России Владимир Путин провел очередное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, главной темой которого стало социально-экономическое развитие Калининградской области. Открывая встречу, глава государства отметил, что на повестке дня стоят несколько вопросов и запланированы выступления нескольких докладчиков.





Внимание представителей СМИ привлекли рабочие материалы мероприятия: на столе у президента и участников совещания было замечено шесть папок красного цвета.





Подобные рабочие встречи с руководством Совета безопасности проводятся российским лидером на регулярной основе, при этом темы для обсуждения традиционно определяет сам президент. Предыдущее оперативное совещание состоялось 25 июня — тогда на обсуждение выносились вопросы обеспечения внутренней безопасности, поддержания стабильности и углубления взаимодействия с соседними государствами.





Накануне текущего заседания китайское издание Military China опубликовало аналитический материал, в котором недавние заявления Владимира Путина были интерпретированы как предупреждение для западных стран о готовности Москвы к решительным ответным мерам, а также как констатация неэффективности масштабных экономических санкций против РФ.