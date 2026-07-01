Продажа жилья, совершенная человеком под влиянием телефонных аферистов, не является безусловным поводом для расторжения договора. Как сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ, соответствующая правовая позиция закреплена в новом обзоре судебной практики. Документ, объединивший ключевые выводы за последние годы, призван унифицировать решения судов по спорам о праве собственности.





Согласно разъяснениям, аннулировать сделку и вернуть недвижимость прежнему владельцу можно лишь тогда, когда доказано, что покупатель сознательно участвовал в обмане либо объективно мог распознать признаки мошеннической схемы. Обычное заблуждение продавца относительно мотивов продажи отныне не считается веским основанием для отмены договора. В случаях признания сделок недействительными судам предписано применять последствия в виде двусторонней реституции, возвращая покупателю уплаченные средства.





Отдельные пункты обзора касаются сделок, совершенных гражданами в состоянии, когда они не могли руководить своими действиями (этот факт нужно доказать именно на момент подписания документов). Также суды обязаны проверять, знал ли покупатель об отсутствии нотариального согласия второго супруга при продаже совместно нажитого имущества. Кроме того, ВС разрешил признавать недействительными договоры дарения в рамках дел о банкротстве, если недвижимость передавалась с целью умышленного нанесения вреда интересам кредиторов.





Данные разъяснения ВС фактически ставят точку в масштабных дискуссиях, возникших на рынке недвижимости после громкого скандала с певицей Ларисой Долиной. Народная артистка под воздействием телефонных мошенников продала свою элитную квартиру в Москве и перевела им вырученные средства. Изначально суды вставали на сторону певицы, возвращая ей жилье и оставляя добросовестную покупательницу Полину Лурье и без денег, и без недвижимости, что вызвало массовое возмущение в обществе.





Однако в декабре 2025-го Верховный суд пересмотрел эти решения и окончательно закрепил право собственности за покупательницей. Сейчас расследование против мошенников продолжается, а сама Долина пытается взыскать с причастных к преступлению лиц 176 миллионов рублей.