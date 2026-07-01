Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с топливом в России

Ситуация на российском топливном рынке действительно является непростой, однако драматизировать ее не нужно. С таким заявлением на пленарном заседании Совета Федерации выступила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.





По ее словам, руководство страны уже предпринимает все необходимые шаги: президент России Владимир Путин провел профильное совещание, а правительственная рабочая группа во главе с вице-премьером Александром Новаком ежедневно вырабатывает оперативные решения.





Матвиенко подчеркнула, что для стабилизации положения требуется время, и выразила уверенность в успешном преодолении этих сложностей, добавив, что проблемы создают «понятно кто».





Ранее Путин констатировал наличие проблем с обеспечением топливом бизнеса и автомобилистов, упомянув очереди на АЗС и периодическое отсутствие востребованных марок бензина. Для исправления ситуации крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы страны были выведены на максимальную мощность, а их плановые ремонты временно перенесены.





Согласно актуальным сведениям Министерства энергетики, накопленные запасы бензина в России сейчас составляют 1,7 миллиона тонн, что лишь на 4% уступает показателям аналогичного периода прошлого года.