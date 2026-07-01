Залужный объявил Зеленскому о планах бороться за пост президента Украины

Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне занимающий пост посла Украины в Великобритании, Валерий Залужный в ходе личной встречи предупредил президента Владимира Зеленского о своих планах участвовать в будущих президентских выборах, пишет «Украинская правда».





По данным издания, официальным поводом для встречи стала отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера, однако в процессе обсуждения глава государства напрямую спросил Залужного о его политических амбициях в случае проведения голосования осенью, на что получил утвердительный ответ. Отмечается, что Зеленский расценивает потенциальное политическое противостояние как риск, при этом в ходе дальнейшей беседы он не стал предлагать Залужному альтернативные варианты карьерного развития.





По данным журналистов, Залужный пояснил президенту, что изначально не стремился к политической карьере, однако принял такое решение, поскольку «многие люди возлагают на него свои надежды».





Сообщается, что позже с экс-главкомом также провели встречу секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и руководитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Они указали на угрозу общественного раскола и риски для государства в случае конфликтной избирательной кампании, однако позиция Залужного осталась неизменной.





Точные даты проведения выборов на Украине по-прежнему не определены; Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что голосование состоится только после завершения военного конфликта с Россией.