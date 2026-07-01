Новости
 18+
St
Залужный объявил Зеленскому о планах бороться за пост президента Украины
18+
Новости

Залужный объявил Зеленскому о планах бороться за пост президента Украины

Бывший главком ВСУ намерен выставить свою кандидатуру на будущих выборах

Daily Storm
Бывший главком ВСУ намерен выставить свою кандидатуру на будущих выборах

Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне занимающий пост посла Украины в Великобритании, Валерий Залужный в ходе личной встречи предупредил президента Владимира Зеленского о своих планах участвовать в будущих президентских выборах, пишет «Украинская правда». 


По данным издания, официальным поводом для встречи стала отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера, однако в процессе обсуждения глава государства напрямую спросил Залужного о его политических амбициях в случае проведения голосования осенью, на что получил утвердительный ответ. Отмечается, что Зеленский расценивает потенциальное политическое противостояние как риск, при этом в ходе дальнейшей беседы он не стал предлагать Залужному альтернативные варианты карьерного развития.


По данным журналистов, Залужный пояснил президенту, что изначально не стремился к политической карьере, однако принял такое решение, поскольку «многие люди возлагают на него свои надежды». 


Сообщается, что позже с экс-главкомом также провели встречу секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и руководитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Они указали на угрозу общественного раскола и риски для государства в случае конфликтной избирательной кампании, однако позиция Залужного осталась неизменной.


Точные даты проведения выборов на Украине по-прежнему не определены; Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что голосование состоится только после завершения военного конфликта с Россией.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#залужный #владимир зеленский #украина