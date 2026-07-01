ФСБ изъяла в порту Петербурга 500 килограммов кокаина из Эквадора

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации пресекли крупный канал контрабанды наркотических средств* в Санкт-Петербурге. Как сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства, в ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории контейнерного терминала АО «Петролеспорт» в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург» было обнаружено и изъято не менее 500 килограммов кокаина*.





Запрещенные вещества прибыли из Эквадора и были скрыты внутри легально ввозимых замороженных непотрошеных туш тунца.





В ходе дальнейших следственных действий оперативники задержали гражданина России, причастного к организации данного канала поставок. У подозреваемого изъяли электронные носители информации с криптовалютными кошельками, на которых находилось 613 тысяч долларов США.

Также в рамках обысков были конфискованы 13 премиальных наручных часов общей стоимостью более 1,3 миллиона долларов и пять автомобилей, общая оценочная стоимость которых составляет не менее 130 миллионов рублей.





Следственная служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудила уголовное дело по обвинению в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Суд арестовал мужчину.





В январе 2024-го сотрудники ФТС и ФСБ нашли свыше тонны кокаина. Общая оценочная стоимость запрещенных веществ на черном рынке составляет около 11 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе ФТС. Тысячу брикетов злоумышленники спрятали в верхней части грузового модуля.





*Употребление наркотических веществ серьезно вредит здоровью, вызывает сильную зависимость и представляет смертельную опасность.