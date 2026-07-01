Россия заняла второе место в мире по темпам роста реального благосостояния граждан

С 2020 года реальное среднее благосостояние на одного взрослого человека в России увеличилось на 37%, что стало вторым результатом в мире, утверждает швейцарский финансовый холдинг UBS в отчете «О мировом богатстве».





Согласно его данным, по темпам роста РФ уступила только Южной Корее (более 55%), обогнав занявшую третье место Хорватию (29%). При расчете показателя эксперты учитывали богатство в местной валюте с поправкой на инфляцию, что исключает искажения от курсовых колебаний и демографических изменений. В то же время в ряде европейских стран зафиксирован спад: в Великобритании благосостояние сократилось на 23,2%, в Нидерландах — на 14,4%, во Франции — на 4,5%.





Параллельно с общим ростом активов Россия вошла в число мировых лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров — за 2025 год их число в стране увеличилось на 5,2% (почти на 22 тысячи человек). При этом в исследовании отмечается высокая степень концентрации капитала: по индексу Джини, отражающему уровень имущественного неравенства, РФ заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82, разделив лидерство с ОАЭ и опередив ЮАР (0,81) и Бразилию (0,81).





Комментируя макроэкономическую ситуацию, министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал оценивать состояние экономики комплексно, подчеркнув, что она сохраняет устойчивость, обеспечивает рост доходов населения и заработных плат даже в условиях инвестиционной паузы. Ранее на ПМЭФ-2026 президент России Владимир Путин также заявлял, что страна продолжит укреплять свои позиции в мире и двигаться вперед, несмотря на текущее экономическое замедление.