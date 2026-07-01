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В России запустили «Цифровой профиль иностранного гражданина»
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В России запустили «Цифровой профиль иностранного гражданина»

Власти убеждены, что сервис поможет в борьбе с нелегальной миграцией, в нем хранятся все сведения о приезжих

Daily Storm
Власти убеждены, что сервис поможет в борьбе с нелегальной миграцией, в нем хранятся все сведения о приезжих

В России запустили сервис «Цифровой профиль иностранного гражданина». Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. 


В нем хранится перечень сведений о приезжих: документы, удостоверяющие личность, миграционный учет, сведения о трудовой деятельности, образование, медицинское страхование, недвижимое имущество, транспортные средства, сведения об административных правонарушениях и действующих ограничениях на въезд в Россию.


По словам Волк, запуск ресурса поможет в борьбе с нелегальной миграции, обеспечит формирование полной и достоверной информации для оценки миграционной ситуации и повысит эффективность госуправления в этой сфере. 


Доступ к цифровому ресурсу смогут получать госорганы, различные организации, а также сами мигранты.

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#миграция #ирина волк #иностранцы