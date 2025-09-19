В Москве прошел форум о будущем городов БРИКС «Облачные города»

В Москве завершился форум «Облачные города», посвященный будущему городов БРИКС. Об этом сообщается на сайте mos.ru.





Это мероприятие прошло уже в третий раз, и в этом году особое внимание было уделено вопросам роботизации и искусственного интеллекта. 17 и 18 сентября ведущие эксперты обсуждали перспективы технологического прогресса в городской инфраструктуре, инновационные подходы к цифровизации городской среды, роль роботов в современных мегаполисах и возможные риски, связанные с быстрым развитием цифровых технологий для жителей стран БРИКС.





Форум собрал 29 делегаций из 21 страны. Гости приехали в российскую столицу из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии, Сингапура, Южно-Африканской Республики, Катара, Турции, Венгрии и других государств. Особенно многочисленной была делегация из Китайской Народной Республики, включавшая более 50 высокопоставленных чиновников и ведущих специалистов в области урбанистики, цифровизации и устойчивого развития из крупнейших мегаполисов и провинций Китая.





Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на форуме был подписан ряд документов, касающихся сотрудничества в сфере цифровизации городского управления. Меморандумы о взаимопонимании были заключены с Минском, Астаной и Бишкеком. Совместное заявление с представительницей Мэрии Рио-де-Жанейро Ракель Флексой откроет новые возможности для взаимодействия и реализации совместных проектов между двумя крупными городами. Также на форуме было достигнуто соглашение о передаче Ленинградской области единой автоматизированной информационной системы «Кадры 2.0».





На форуме была организована деловая программа, включающая более 50 сессий. В мероприятии приняли участие ведущие эксперты из России, а также представители других стран, таких как Аргентина, Бразилия, Катар, Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Сербия, Южно-Африканская Республика (ЮАР) и других государств.





В ходе сессии «Технологический каркас города. Пространство будущего» представители ведущих мировых мегаполисов обсудили, как современные технологии становятся основой их конкурентоспособности. В центре внимания были вопросы гибридной экономики, цифровой инфраструктуры, роботизации и платформенных решений, определяющих облик городов будущего.





В обсуждении приняли участие Харприт Каур Бабла, мэр Чандигарха (Индия), Сирил Ксаба, мэр Дурбана (ЮАР), Джейкоб Мафуме, мэр Хараре (Зимбабве), Аиша Бин Бишр, глобальный эксперт в области умных городов, бывший генеральный директор агентства цифрового развития Дубая и экс-заместитель председателя совета директоров Emaar Development (ОАЭ), а также Сунь Сяофэн, заместитель директора Китайско-Сингапурского комитета по управлению экогородом Тяньцзинь (Китай).





Форум собрал более 460 участников, включая представителей власти, урбанистов, футурологов, архитекторов и других специалистов, формирующих повестку, связанную с будущими мегаполисами.





Среди ключевых спикеров были Янис Варуфакис — автор концепции технофеодализма, доктор наук Кейт Баркер — главный футуролог проекта Neom и стратегический советник правительства ОАЭ, а также лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.





На форуме, помимо обсуждений ключевых направлений развития мегаполисов, состоялась церемония награждения премией городских инноваций БРИКС. Эта премия охватывает такие области, как умные города, климатические инициативы, цифровое здравоохранение, искусственный интеллект и роботизация. Учреждение премии стало результатом сотрудничества форума о будущем городов БРИКС «Облачные города» и Торгово-промышленной палаты БРИКС при поддержке экспертов Международного союза электросвязи (МСЭ), специализированного учреждения ООН по цифровым технологиям.





В состав жюри вошли такие уважаемые эксперты, как лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, региональный директор МСЭ по СНГ Наталия Мочу, заместитель председателя Торгово-промышленной палаты БРИКС Самип Шастри, исполнительный директор Гуанчжоуского института городских инноваций Николас Ю и другие признанные специалисты в области городских инноваций.





Москва была удостоена награды в номинации «Роботизация, ориентированная на людей». Эксперты высоко оценили лидирующие позиции столицы России в области комплексной городской роботизации и передовых автономных технологий. Среди достижений были отмечены внедрение беспилотного трамвая, робота-уборщика «Пиксель» и системы мониторинга строительных объектов.





В рамках форума было представлено более 35 роботов с различными функциями. Робот-уборщик «Пиксель», разработанный в России, стал одним из главных участников. Гостям продемонстрировали новую модель с вакуумной установкой, предназначенную для уборки мусора в парках и на улицах. Устройство эффективно удаляет пыль и листву, особенно в межсезонье, что важно для городских служб.





Впервые роботы приняли участие в деловой программе. В сессии «Город, ИИ и роботы. Готовность к переходу в гибридный мир» робот Арди представил свое видение будущего, где искусственный интеллект и роботы становятся неотъемлемой частью городской инфраструктуры. Робот Аватар, способный передавать эмоции и речь оператора в реальном времени, выступил в роли виртуального ведущего на деловой программе форума.