Эксперты из КНР: Кластер видеоигр в Москве упростит международное сотрудничество

Эксперты из Китая высоко оценили потенциал российских видеоигр для выхода на международные рынки, особенно в КНР. Об этом сообщает Regnum.





Делегация из 10 московских студий провела более 100 встреч с китайскими коллегами и представила первый в России кластер видеоигр и анимации. Этот кластер начнет свою работу в Москве в текущем году. По мнению китайских представителей индустрии, он станет важным инструментом для улучшения международного сотрудничества и увеличения количества совместных российско-китайских проектов.





«Подобные центры концентрации талантов и ресурсов, как кластер видеоигр и анимации в Москве, как мы видим на опыте, способствуют развитию бизнеса и укрепляют международное партнерство. Объединяя усилия в таких экосистемах, российские и китайские компании получают возможность лучше понимать подходы друг друга, эффективно делиться технологиями и совместно создавать проекты для мирового рынка», — отметил руководитель направления международного сотрудничества компании AppLens Чжао Ху.





Представитель компании ImРerfect Game Зодиак Чен заявил, что внедрение кластера существенно облегчит взаимодействие. Он отметил, что вместо того чтобы искать разрозненные студии по всей России, теперь есть единая точка входа. Такое решение позволяет значительно сократить операционные издержки и ускорить запуск совместных инициатив, рассказал представитель КНР.





На выставке китайские эксперты обратили внимание на определенные российские проекты. Менеджер по развитию компании Hong Sousou, Ю Юэ, был впечатлен симулятором гонок и креслом-автосимулятором от московского производителя GameStul.





Чен Бицин, руководитель отдела оценки продуктов компании AppLens, высоко оценила игру Slavania от студии Game Art Pioneers, отметив ее потенциал для азиатского рынка. Она подчеркнула, что Slavania представляет собой нечто уникальное для азиатских игроков, отличаясь от традиционного западного фэнтези. По ее мнению, визуальный стиль и захватывающий геймплей игры обладают хорошими шансами на успех в Азии.





Кластер видеоигр и анимации, инициированный АКИ, разместится на пяти этажах бизнес-центра на улице Николы Теслы. Основной целью этого кластера является создание современной высокотехнологичной инфраструктуры для разработки проектов мирового уровня.