Алексей Воробьев впечатлился масштабом кинопарка «Москино»

Кинопарк «Москино» — это уникальная площадка для кинопроизводства, не имеющая аналогов даже в Голливуде. Такое мнение высказал актер, музыкант и телеведущий Алексей Воробьев во время своего визита в кинопарк.





«Вы знаете, это не первый мой раз в кинопарке. Мне уже посчастливилось здесь сниматься в одной из картин, которая называется «Московская касса невест». Мы снимались в историческом павильоне. Конечно, еще тогда я был впечатлен масштабом происходящего. Когда мы говорим «русский Голливуд», мы не учитываем, что в Голливуде нет ни одной такой огромной по масштабу студии. Здесь столько всего! Помимо кино, здесь еще концертная площадка», — цитирует его АГН «Москва».





Актер назвал кинопарк «Москино» огромным городом, который был создан для творчества. Он выразил надежду на то, что будет чаще там бывать.