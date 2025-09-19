Запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью»: Фон дер Ляйен раскрыла детали нового пакета санкций ЕС против России

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила конкретные предложения по 19-му пакету санкций против России. В перечень вошли меры против морского транспорта, банковского сектора и энергетических компаний.





Согласно предложению ЕК, под ограничения могут подпасть 118 судов, связанных с транспортировкой российской нефти, а также 45 российских и иностранных компаний. Пакет также включает введение санкций против банков России и третьих стран, а также против криптовалютных платформ. В частности, ограничения планируется ввести против российской платежной системы «Мир».





Ключевыми пунктами являются предложение снизить потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель и ввести запрет на все сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью». Кроме того, предлагаются ограничения против нефтяных компаний и НПЗ в третьих странах, включая Китай.





Отдельно глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении ускорить отказ от российского сжиженного природного газа. В соцсети X она отметила, что целью ЕС является отказ от российских энергоресурсов к 1 января 2027 года.