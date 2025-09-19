Новости
Новости 18+
St
Запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью»: Фон дер Ляйен раскрыла детали нового пакета санкций ЕС против России
18+
Также ЕС намерен ввести ограничения против российской платежной системы «Мир» undefined
Новости

Запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью»: Фон дер Ляйен раскрыла детали нового пакета санкций ЕС против России

Также ЕС намерен ввести ограничения против российской платежной системы «Мир»

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила конкретные предложения по 19-му пакету санкций против России. В перечень вошли меры против морского транспорта, банковского сектора и энергетических компаний.


Согласно предложению ЕК, под ограничения могут подпасть 118 судов, связанных с транспортировкой российской нефти, а также 45 российских и иностранных компаний. Пакет также включает введение санкций против банков России и третьих стран, а также против криптовалютных платформ. В частности, ограничения планируется ввести против российской платежной системы «Мир».


Ключевыми пунктами являются предложение снизить потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель и ввести запрет на все сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью». Кроме того, предлагаются ограничения против нефтяных компаний и НПЗ в третьих странах, включая Китай.


Отдельно глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении ускорить отказ от российского сжиженного природного газа. В соцсети X она отметила, что целью ЕС является отказ от российских энергоресурсов к 1 января 2027 года.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#санкции #евросоюз #нефть
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...