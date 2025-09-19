Новости
В Минфине РФ заявили, что в будущем долларами можно будет только растапливать печки
Речь идет о банкнотах старого образца undefined
Наличными синими долларами (старого образца) через 5-15 лет в России можно будет только растапливать печки. Такое мнение в интервью RT выразил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.


«Я абсолютно убежден, что и так называемые синие доллары, которые сейчас активно используются в обороте... я не знаю, через пять или 15 лет, но в обозримом будущем, в течение нашей жизни, — они точно так же станут непригодными ни для чего, кроме как для использования в качестве розжига в печке», — сказал чиновник.


По его словам, существует несколько факторов, по которым иностранная валюта перестала быть надежным способом сбережения денег. Во-первых, проблема заключается в нестабильной доступности иностранной валюты в связи с санкциями. Второй причиной, по его словам, является то, что иностранные банки периодически меняют дизайн своих валют. Доллар также был изменен несколько раз.

