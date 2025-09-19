Военблогер Роман Алехин признан иноагентом

Военный блогер Роман Алехин был признан иностранным агентом. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщили в Минюсте России.





По данным ведомства, Алехин публиковал материалы, созданные иностранными агентами. Также его уличили в распространении заведомо ложных сведений о решениях российских властей и их политике.





Помимо этого, распространяемая Алехиным информация содержала недостоверные данные, целью которых было формирование негативного образа военнослужащих российской армии, сообщили в Минюсте.





Также в реестр попали эколог Иван Востриков, журналистка Елена Рыковцева, историк Сергей Эрлих и медиапроект «Avtozak-LIVE». Они также были включены в список из-за критики политики властей, ВС РФ и распространения материалов иноагентов.





Напомним, ранее в Сети появилась видеозапись, на которой человек, похожий на блогера Алехина, объясняет, как планирует перераспределять крупные суммы через благотворительный фонд. Позже в курской полиции сообщили о начале проверки.