Тело гендиректора НПК «Химпроминжиниринг» нашли в московском поселке Кокошкино

Тело генерального директора НПК «Химпроминжиниринг» Александра Тюнина было найдено в московском поселке Кокошкино. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.





В сообщении говорится, что тело российского топ-менеджера обнаружили возле его автомобиля. Рядом с ним были найдены винтовка и записка.





С апреля 2016 года Тюнин возглавлял АО «НПК «Химпроминжиниринг». Эта компания занимается разработкой передовых проектов в области производства химических волокон и углеродных композиционных материалов.





Напомним, что по данным на июль 2025 года известно о гибели не менее 27 топ-менеджеров крупных российских компаний, в том числе речь идет о менеджерах «Газпрома» и «Лукойла».