Новости
Новости 18+
St
Тело гендиректора НПК «Химпроминжиниринг» нашли в московском поселке Кокошкино
18+
Его нашли рядом с автомобилем undefined
Новости

Тело гендиректора НПК «Химпроминжиниринг» нашли в московском поселке Кокошкино

Его нашли рядом с автомобилем

Тело генерального директора НПК «Химпроминжиниринг» Александра Тюнина было найдено в московском поселке Кокошкино. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.


В сообщении говорится, что тело российского топ-менеджера обнаружили возле его автомобиля. Рядом с ним были найдены винтовка и записка.


С апреля 2016 года Тюнин возглавлял АО «НПК «Химпроминжиниринг». Эта компания занимается разработкой передовых проектов в области производства химических волокон и углеродных композиционных материалов.


Напомним, что по данным на июль 2025 года известно о гибели не менее 27 топ-менеджеров крупных российских компаний, в том числе речь идет о менеджерах «Газпрома» и «Лукойла». 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#оружие #смерть #гендиректор
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...