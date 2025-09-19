Власти Псковской области области объяснили, почему будут публиковать данные о беспилотной опасности только в мессенджере Max

Власти Псковской области объяснили, почему будут публиковать данные о беспилотной опасности только в мессенджере Max. Другие оповещения населения будут задействованы без использования мобильной связи.





Глава региона Михаил Ведерников 12 сентября в своем Telegram-канале заявил , что будет оповещать жителей об опасности исключительно через национальный мессенджер. Daily Storm спросил у областных властей, будет ли публиковаться информация в других соцсетях и источниках.





Сообщения в официальных источниках органов власти быстро тиражируются в местных СМИ, пабликах и на личных страницах пользователей соцсетей, отметила начальник управления информполитики Псковского кабмина Татьяна Никитина.





Самым надежным источником в правительстве посчитали Max, о других соцсетях в ответе не говорится.





«Особенно важно, чтобы источник значимой информации был проверенным и имел защиту, размещался на надежной платформе. Этим требованиям в полной мере отвечает канал губернатора Псковской области М.Ю. Ведерникова в мессенджере МАХ», — ответила Daily Storm Никитина.





Население также будут оповещать с помощью других средств, которые не требуют наличия мобильной связи: «Сигнал оповещения гражданской обороны «Внимание всем!» предусматривает включение сирен, прерывистых гудков и других средств громкоговорящей связи с последующей передачей информации. Дальнейшие действия населения предполагают включение новостного теле- или радиоканала с местным вещанием и прослушивание речевого сообщения».