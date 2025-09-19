Москва получила премию в номинации «Роботизация, ориентированная на людей»

Москва была удостоена награды «Роботизация, ориентированная на людей» на Премии городских инноваций БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба форума «Облачные города».





Жюри оценило лидерство российской столицы в области комплексной городской роботизации и передовых автономных систем. Эксперты отметили внедрение беспилотного трамвая, автономного робота-уборщика «Пиксель» и роботизированной системы для мониторинга строительных проектов.





Восемь других городов и крупных агломераций также были отмечены наградами в различных номинациях. Китайский Ханчжоу занял первое место в категории «Устойчивые города и сообщества» за разработку городского интеллекта «Ханчжоу 3.0» и создание цифровой экономической платформы. Белград получил признание в номинации «Хорошее здоровье и благополучие» благодаря внедрению информационной системы здравоохранения на базе искусственного интеллекта и интеграции цифровых медицинских услуг.





Пномпень, столица Камбоджи, заняла первое место в категории «Достойная работа и экономический рост» благодаря стратегическому плану развития умного города до 2035 года и проекту «Строительство для людей и экономического развития». Куала-Лумпур стал победителем в номинации «Промышленность, инновации и инфраструктура» за проект центра обработки данных подземных инженерных коммуникаций.





Найроби, столица Кении, получила награду в категории «Сокращение неравенства» за развитие умного города «Технополис Конза». Дурбан, крупный городской агломерат ЮАР, был отмечен в номинации «Борьба с изменением климата» за проект Вестаун. Астана завоевала приз в категории «Городской ИИ во благо» за платформу умного города на основе искусственного интеллекта с технологией цифрового двойника. Чандигарх, Индия, стал обладателем награды в номинации «Расширение возможностей женщин» за проект «Удаан».