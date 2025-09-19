Путин: Надеюсь, что события, связанные со специальной военной операцией, пройдут

Президент России Владимир Путин выразил надежду на завершение событий, связанных с военной операцией. Он сделал такое заявление на встрече с работниками «Мотовилихинских заводов» в Перми, куда приехал 19 сентября.





«Надеюсь и рассчитываю на то, что эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут, но востребованность в современных Вооруженных силах на этом не закончится. Наоборот, мы будем и дальше развивать Вооруженные силы, будем делать их современными, компактными, мощными. Без ваших усилий, без оборонщиков, это сделать невозможно», — сказал глава государства.





Президент приехал в Пермский край с рабочим визитом, сообщили в Кремле. В рамках поездки он в том числе посетил «Мотовилихинские заводы», где производятся зенитно-ракетные комплексы. Глава государства выразил благодарность сотрудникам оборонных предприятий за работу, а также поздравил их с профессиональным праздником — Днем оружейника.